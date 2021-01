Interrogé à l’is­sue de sa vic­toire face à Dominic Thiem, Rafael Nadal a encore tenu des pro­pos très justes sur la situa­tion et sur l’ex­ploit réus­si par les auto­ri­tés aus­tra­liennes : « Cela a été une année dif­fi­cile pour toute la pla­nète et aus­si chez moi en Espagne. Ce qui se passe ici est un vrai sym­bole. On peut donc contrô­lé l’é­pi­dé­mie. Le tra­vail accom­pli par les auto­ri­tés est abso­lu­ment excep­tion­nel. Les deux der­nières n’ont pas été idéales mais elles étaient néces­saire et c’est sur­tout ce qu’il fal­lait faire pour que l’on puisse main­te­nant jouer dans ces condi­tions. Cela a été un vrai plai­sir d’être sur ce court. Je me sens bien, j’ai bien tra­vaillé durant la qua­ran­taine, je reste pas­sion­né par le jeu et cela c’est fon­da­men­tal. J’aime tra­vaillé dur, et sur­tout don­ner le meilleur de moi‐même, jamais bais­sé les bras. Maintenant j’es­père que l’on pour­ra avoir une année plus clas­sique, jouer devant les fans reste un vrai privilège »