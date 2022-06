Les produc­teurs de la tournée de Roger Federer qui avaient notam­ment permis au Suisse de battre le record du monde de spec­ta­teurs en compa­gnie de Zverev à Mexico ont décidé de remettre ça mais avec un certain Rafael Nadal.

Au programme, le Mexique, le Brésil, l’Equateur et la Colombie, le tout au mois de Novembre où l’ATP est en sommeil après le Masters.

L’information a été offi­cia­lisée ce vendredi.

Usted tiene buena infor­ma­ción Señor Miche!!! 😉 https://t.co/YPtBOwTcn8 — FENIX (@fenix_latam) June 24, 2022

On imagine déjà le délire : héli­co­ptère, tribunes bondées, hall des hôtels envahis par les fans, va y avoir du sport et surtout beau­coup « d’hys­térie ». Il manque­rait plus que Roger joue un match pour que le délire soit total.