Déjà à Londres, à une semaine du début de Wimbledon (27 juin au 10 juillet), Novak Djokovic et Rafael Nadal se sont entraînés ce lundi sur le gazon du All‐England Club.

Et dès mercredi, ils pren­dront part à la Giorgi Armani Classic, le tournoi d’ex­hi­bi­tion Hurlingham situé à Londres. Rafa pourra se tester et véri­fier encore un peu plus l’ef­fi­ca­cité du trai­te­ment par radio­fré­quence sur son pied gauche contre Stanislas Wawrinka, dans des condi­tions de match. Novak Djokovic affron­tera lui Felix Auger‐Aliassime, auteur d’une demi‐finale à Bois‐le‐Duc et d’un quart à Halle.

Le Canadien retrou­vera ensuite Nadal vendredi, quelques semaines après leur gros combat en huitièmes de finale de Roland‐Garros. Nole, lui, ne connaît pas encore son deuxième adversaire.

A noter que les matchs se dispu­te­ront en deux sets gagnants avec une troi­sième manche en forme de super tie‐break.

Le programme complet du tournoi d’exhibition :