À l’issue de la première étape de sa tournée sud‐américaine de matchs exhi­bi­tions en Argentine, Rafael Nadal, au micro du stade suite à ses deux matchs en simple et en double, a rendu un bel hommage au public argentin toujours aussi bouillant et fidèle.

« C’est un senti­ment unique de jouer ici. Peut‐être que je n’étais pas là autant de fois que je l’au­rais voulu. Mais je garderai toujours dans mon cœur qu’a­près 2005, lorsque j’ai joué pour la première fois, ma carrière a vrai­ment commencé à décoller. Avoir l’op­por­tu­nité de jouer avec Casper, qui est un grand joueur, numéro 3 mondial, un bon ami et une excel­lente personne, et aussi jouer avec Gisela et Gaby, deux réfé­rences du tennis argentin et latin des 20 dernières années, a été un plaisir. Les Argentins font partie des meilleurs fans, si ce n’est les meilleurs au monde, et ils connaissent très bien le sport »