Présent ce jeudi en confé­rence de presse à 24h de ses grands débuts sur l’ex­hi­bi­tion du Mubadala World Tennis Championship à Abu Dhai, Rafael Nadal a répondu à plusieurs ques­tions concer­nant son retour à la compé­ti­tion et sa bles­sure au pied. Et pour le moment, le Majorquin préfère rester prudent et ne pas trop se projeter.

« Je suis très heureux d’être de retour. Il ne s’agit pas d’avoir mal ou pas. Au cours de ma carrière, j’ai souvent joué avec la douleur. Presque tout le temps, je dirais. Il s’agit plutôt d’avoir la possi­bi­lité d’être capable de concourir à un bon niveau malgré cette douleur. Je dois voir comment mon pied réagit en compé­ti­tion. Bien sûr que je me sens mieux, sinon je ne serais pas ici. Je sais que ce retour ne sera pas facile, alors je n’ai pas de grandes attentes pour le moment. »