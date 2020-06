Nikola Pilic, ancien joueur de tennis, estime que Novak Djokovic a eu une bonne idée avec l’organisation de l’Adria Tour et qu’il regrette que certains joueurs soient infectés par le virus. « J’ai entendu ce qui s’est passé et je suis terriblement désolé pour Novak. C’était une noble idée qui s’est malheureusement soldée par un désastre. Je lui ai parlé samedi, la veille de tout cela. Il était fier et heureux. J’étais dans l’organisation de grands tournois, il y a beaucoup d’argent en question, et Novak a tout couvert lui-même », a déclaré l’ancien entraîneur de Djokovic à Index.hr.

« Ce tournoi était censé être une énorme promotion de la Croatie dans le monde, surtout en ce moment délicat pour le monde entier. Savez-vous ce que cela signifie lorsque le numéro 1 et quelques autres joueurs de haut niveau du tennis viennent à vous ? C’est vraiment dommage. »