Sous le label de sa fondation, le numéro 1 mondial a officialisé hier soir sur son compte Instagram la tenue d’un Adria Tour qui aura lieu en Serbie (Belgrade, 13 et 14 juin), Croatie (Zadar, 20 et 21 juin), Monténégro (27 et 28 juin) avec un final à Zagreb (Croatie, 5 juillet) pour une exhibition face au Bosnien Damir Dzumhur.

A chaque étape deux poules de quatre joueurs. Les deux meilleurs de groupe joueront donc une « finale » des deux sets gagnants. L’ensemble du Adria Tour sera télévisé.

En terme de joueurs, Novak Djokovic a déja eu le soutien de Grigor Dimitrov et Domnic Thiem et de son ami Viktor Troïcki. Après la belle initiative de Janko Tipsarevic, les pays Balkans seront à la fête d’ici deux semaines puisque sa compétition débute également le la semaine du 15 juin, l’UTS de Patrick Mouratoglou devrait elle débuter le 13.

Pour l’infant, on ne sait pas si ce Adria Tour se jouera à huis clos, l’idée de cette tournée est de récolter des fonds pour la fondation de Novak Djokovic.