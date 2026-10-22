L’organisation de la désor­mais très célèbre exhi­bi­tion de l’Open Marques Avenue n’a pas fait les choses à moitié pour la 9e édition qui se dérou­lera les 11, 12 et 13 décembre 2026, au Complexe Sportif Vercors de Bourg‐de‐Péage.

Après une édition 2025 record avec 5 500 spec­ta­teurs, 81 parte­naires et 150 enfants ayant partagé le court avec les profes­sion­nels, l’événement revient avec un plateau inter­na­tional de très haut niveau

Organisé par le Tennis Club de Bourg‐de‐Péage et ses 80 béné­voles, le tournoi accueillera neuf joueurs et joueuses dans une salle de 1 500 places.

Comme en 2025, le format Team France vs Team Monde, qui a séduit le public, est recon­duit. Chaque victoire rappor­tera 1 point le vendredi, 2 points le samedi et 3 points le dimanche, garan­tis­sant du suspense jusqu’au dernier match.

Présentation du plateau sportif :

Valentin VACHEROT (qui jouera pour la France)

Arthur RINDERKNECH (FRA)

Tomáš MACHÁČ

Sorana CÎRSTEA

Alexander BLOCKX

Dušan LAJOVIĆ

Jacqueline CRISTIAN

Elsa JACQUEMOT (FRA)

Yanis GHAZOUANI DURAND (FRA)

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