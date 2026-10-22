Accueil Exhibition Open de Bourg-de-Péage

Le plateau excep­tionnel de la 9e édition de l’Open Marques Avenue à Bourg‐de‐Péage !

Par
Thomas S
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L’organisation de la désor­mais très célèbre exhi­bi­tion de l’Open Marques Avenue n’a pas fait les choses à moitié pour la 9e édition qui se dérou­lera les 11, 12 et 13 décembre 2026, au Complexe Sportif Vercors de Bourg‐de‐Péage.

Après une édition 2025 record avec 5 500 spec­ta­teurs, 81 parte­naires et 150 enfants ayant partagé le court avec les profes­sion­nels, l’événement revient avec un plateau inter­na­tional de très haut niveau

Organisé par le Tennis Club de Bourg‐de‐Péage et ses 80 béné­voles, le tournoi accueillera neuf joueurs et joueuses dans une salle de 1 500 places.

Comme en 2025, le format Team France vs Team Monde, qui a séduit le public, est recon­duit. Chaque victoire rappor­tera 1 point le vendredi, 2 points le samedi et 3 points le dimanche, garan­tis­sant du suspense jusqu’au dernier match.

Présentation du plateau sportif : 

Valentin VACHEROT (qui jouera pour la France)
Arthur RINDERKNECH (FRA)
Tomáš MACHÁČ
Sorana CÎRSTEA
Alexander BLOCKX
Dušan LAJOVIĆ
Jacqueline CRISTIAN
Elsa JACQUEMOT (FRA)
Yanis GHAZOUANI DURAND (FRA)

Réservez vos places dès main­te­nant.

Publié le jeudi 22 octobre 2026 à 17:41

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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