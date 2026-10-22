L’organisation de la désormais très célèbre exhibition de l’Open Marques Avenue n’a pas fait les choses à moitié pour la 9e édition qui se déroulera les 11, 12 et 13 décembre 2026, au Complexe Sportif Vercors de Bourg‐de‐Péage.
Après une édition 2025 record avec 5 500 spectateurs, 81 partenaires et 150 enfants ayant partagé le court avec les professionnels, l’événement revient avec un plateau international de très haut niveau
Organisé par le Tennis Club de Bourg‐de‐Péage et ses 80 bénévoles, le tournoi accueillera neuf joueurs et joueuses dans une salle de 1 500 places.
Comme en 2025, le format Team France vs Team Monde, qui a séduit le public, est reconduit. Chaque victoire rapportera 1 point le vendredi, 2 points le samedi et 3 points le dimanche, garantissant du suspense jusqu’au dernier match.
Présentation du plateau sportif :
Valentin VACHEROT (qui jouera pour la France)
Arthur RINDERKNECH (FRA)
Tomáš MACHÁČ
Sorana CÎRSTEA
Alexander BLOCKX
Dušan LAJOVIĆ
Jacqueline CRISTIAN
Elsa JACQUEMOT (FRA)
Yanis GHAZOUANI DURAND (FRA)
Réservez vos places dès maintenant.
Publié le jeudi 22 octobre 2026 à 17:41