L’Open Marques Avenue de Bourg‐de‐Péage, qui se déroulera du 11 au 13 décembre au Complexe Vercors, dans la Drôme, promet une nouvelle fois du très beau spectacle. Et les organisateurs viennent d’annoncer ce mercredi l’arrivée d’une recrue XXL !
En effet, c’est une véritable star du circuit féminin qui viendra renforcer la Team Monde : l’ancienne numéro 2 mondiale Paula Badosa !
L’Espagnole rejoint ainsi Tomáš Macháč, Sorana Cîrstea, Alexander Blockx et Dušan Lajović pour affronter une Team France qui aura également fière allure, composée d’Arthur Rinderknech, Valentin Vacherot, Elsa Jacquemot et Yanis Ghazouani‐Durand.
Une édition 2026 qui s’annonce donc particulièrement relevée, avec un plateau de grande qualité et de belles affiches en perspective pour les amateurs de tennis de la région.
Et pour ceux qui souhaitent assister à l’événement, il est encore temps de réserver vos places. Mais attention, les billets restants seraient désormais peu nombreux : https://www.opendebourgdepeage.com/billetterie/ !
Publié le jeudi 5 novembre 2026 à 10:04