L’Open Marques Avenue de Bourg‐de‐Péage, qui se dérou­lera du 11 au 13 décembre au Complexe Vercors, dans la Drôme, promet une nouvelle fois du très beau spec­tacle. Et les orga­ni­sa­teurs viennent d’an­noncer ce mercredi l’ar­rivée d’une recrue XXL !

En effet, c’est une véri­table star du circuit féminin qui viendra renforcer la Team Monde : l’an­cienne numéro 2 mondiale Paula Badosa !

L’Espagnole rejoint ainsi Tomáš Macháč, Sorana Cîrstea, Alexander Blockx et Dušan Lajović pour affronter une Team France qui aura égale­ment fière allure, composée d’Arthur Rinderknech, Valentin Vacherot, Elsa Jacquemot et Yanis Ghazouani‐Durand.

Une édition 2026 qui s’an­nonce donc parti­cu­liè­re­ment relevée, avec un plateau de grande qualité et de belles affiches en pers­pec­tive pour les amateurs de tennis de la région.

Et pour ceux qui souhaitent assister à l’évé­ne­ment, il est encore temps de réserver vos places. Mais atten­tion, les billets restants seraient désor­mais peu nombreux : https://www.opendebourgdepeage.com/billetterie/ !