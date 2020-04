Tout va très vite du côté de la Mouratoglou Tennis Academy. Après l’annonce officielle samedi, hier, Patrick Mouratoglou a donné quelques précisions sur la couverture télévisuelle avant que le soir la présence de Benoit Paire soit divulguée aux médias et aux fans.

On connait donc déjà trois figures de l’UTS : David Goffin, Alexei Popyrin et Benoit Paire. Devrait suivre très logiquement Stefanos Tsitsipas et surement Daniil Medvedev qui est confiné dans le Sud. On pense aussi à Lucas Pouille, Gregoire Barrere qui eux aussi sont basés pour le moment dans le Sud du pays. D’autres rumeurs parlent aussi de Fabio Fognini.

L’idée, vu les possibilités de voyager même au déconfinement, est donc surement de « ratisser » régionalement. A ce titre, la présence d’un joueur comme Benchetrit est aussi envisageable.