Pendant que son fils est au milieu d’une grosse polémique liée au fonds de soutien, son papa travaille en coulisses pour mettre sur pied un petit circuit en Autriche comme c’est le cas un peu partout maintenant en Europe.

L’idée comme chez ses voisins est de pouvoir proposer aux meilleurs joueurs du pays de faire des matches. Pour parvenir à mettre sur pied ce projet, il est aidé par un certain Jurgen Melzer et il est certain aussi que son fils serait la Guest star de ce « tour »