Dans une longue interview accordée à nos confrères de L’Equipe, Patrick Mouratoglou imagine que sa ligue UTS pourra exister après la crise liée du COVID-19. Il défend aussi l’idée qu’il ne s’agit pas d’un exhibition : « Moi, ce ne sont pas des exhibitions. C’est un circuit toute l’année avec des points, du prize money, un vrai concept. Oui, il y aura des exhibitions qui vont se monter, les joueurs ont besoin de jouer. Mais ça n’a rien à voir avec un vrai tournois en termes d’engagements de la part des joueurs. »

Sur le format de l’UTS, on apprend aussi qu’il n’y aura pas de tableaux mais des matches. Qu’il y aura donc cinq duels le samedi et cinq le dimanche pendant cinq week-ends consécutifs à l’académie, que le joueur gagne plus de points si l’adversaire est mieux classé. Pour le moment sont déjà annoncés Benoit Paire, Alexei Popyrin, David Goffin, Fabio Fognini, devrait suivre logique Stefanos Tsitsipas qui habite à Sophia Antipolis.