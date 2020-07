A partir du 13 juillet, il y aura de nouveau du tennis avec des spectateurs en Allemagne ! Le Bett1 Aces aura lieu à Berlin, avec des joueurs comme Alexander Zverev, Dominic Thiem et Andrea Petkovic, entre autres. L’ancienne numéro neuf mondiale évoque la fin de sa carrière et le Covid-19. « Je voulais partir à la retraite à la fin de la saison. Donc je vais probablement partir pour une saison supplémentaire. Bien sûr, je dois écouter mon corps et peut-être que je ne pourrai pas jouer tout le programme. Mais je n’ai pas envie de laisser le virus et une opération du genou mettre fin à ma carrière », a-t-elle déclaré dans des propos recueillis par Bild.