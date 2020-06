A l’instar de l’Adria Tour de Novak Djokovic où 4 500 personnes pourront assister à l’événement, un tournoi caritatif à Prague se déroulera devant du public du 13 au 15 juin. Douze joueuses seront présentes dont Karolina Pliskova et Petra Kvitova. Il s’agit d’une compétition par équipes de six joueuses et la présence du public a été rendue possible grâce à l’assouplissement des règles sur les événements en République Tchèque à partir du 8 juin. Jusqu’à 500 personnes pourront y assister. « Nous allons commencer avec moins de personnes et je suppose que nous augmenterons progressivement le nombre », a confié Tomas Petera, promoteur de l’événement, à l’agence de presse tchèque CTK.