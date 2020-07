Alexandre Zverev n’a toujours pas donné signe de vie depuis la juste polémique lié à son comportement dans une soirée à Monte-Carlo. Or, il devrait être sur le court très bientôt en Allemagne à Berlin du 13 au 19 juillet prochain.

Au programme, deux tournois seront proposés : l’un sur gazon du 13 au 15 juillet, puis un autre sur dur du 17 au 19. Au total, il y aura six joueurs et six joueuses, les matches seront au format trois sets gagnants et un prize money global de 200 000 euros.

Le « hasard » a fait que Kyrgios doit être aussi présent, ce qui pourrait être succulent par rapport aux propos de l’Australien concernant Alexander.

En terme de spéctateurs, les organisateurs ont validé l’idée d’accueillir 800 personnes, assez pour applaudir leur idole ou peut-être émettre quelques sifflets. Il reste que la rentrée de l’idole allemande sera un moment intéressant de cette période étrange que vit le tennis mondial.