On vous en avait parlé ce week-end, une exhibition un peu spéciale allait être organisée chez un particulier passionné de tennis possédant un court en terre battue américaine. Logiquement, c’est Sam Querrey qui s’est imposé, face à lui, il y avait que des jeunes espoirs du tennis américain. « C’est très positif cette petite mise en route après une pause aussi longue. Le format du score était idéal pour gagner et garder du rythme et cela même si mon corps m’a fait mal durant tous les matchs » a déclaré Sam Querrey qui a empocher la plus grande partie du prix money qui était de 10.000 dollars.