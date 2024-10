Andy Roddick ne semble pas trop avoir apprécié l’ex­hi­bi­tion ‘Six Kings Slam’, qui s’est déroulée il y a quelques jours en Arabie Saoudite, et lors de laquelle on a pu voir jouer Alcaraz, Sinner, Nadal, Djokovic, Rune et Medvedev.

L’Américain avait déjà expliqué que cette exhi­bi­tion à coup de millions de dollars ne semblait pas natu­relle et n’avait aucun goût pour lui. Il a égale­ment récem­ment évoqué le fait que ce type d’ex­hi­bi­tion se repro­dui­rait sûre­ment à l’avenir, ce qui n’a pas l’air de lui plaire.

« Pour le meilleur ou pour le pire, nous allons voir plus de choses de ce genre, plus d’ex­hi­bi­tions avec des budgets extra‐larges. Il est beau­coup plus facile de payer six millions de dollars à Sinner si vous n’avez pas la respon­sa­bi­lité de 122 autres joueurs, plus les doubles En plus, cela se joue sur un seul terrain, pas sur plusieurs ; il n’y a pas de dépenses et, en plus, c’est un inves­tis­se­ment en marke­ting pour le gouver­ne­ment. » a expliqué l’an­cien vain­queur de l’US Open dans son podcast Served with Andy Roddick.