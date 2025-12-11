Aryna est vraiment exceptionnelle. Moderne, joyeuse, elle a répondu aux questions de Jimmy Fallon au Tonight Show et elle a encore fait le « spectacle » au sujet de la fameuse bataille des sexes face à Nick Kyrgios.
« J’aime me lancer des défis, et jouer contre un athlète masculin, contre Nick, c’est un défi de taille. On fait passer le tennis à la vitesse supérieure. La visibilité qu’il a déjà est incroyable ; tellement de gens viendront nous voir. C’est un moment historique, mais on le fait avant tout pour le plaisir, pour contribuer à l’essor du tennis. Ce sera un match de très haut niveau, et je vais le battre à coup sûr. Vous n’imaginez pas à quel point il est stressé. Je ne peux que gagner ; j’ai vraiment hâte d’y être »
Publié le jeudi 11 décembre 2025 à 08:10