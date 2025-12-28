Plus le temps passe, plus on sent qu’Aryna endosse avec brio le rôle de leader du tennis féminin dans tous les sens du terme, c’est à dire sur et en dehors du court. Concernant cette confrontation face à Kyrgios, ce qui l’importe vraiment c’est de parvenir à faire la promotion de son sport.
« Je pense qu’à l’époque, c’était une toute autre histoire. Elles se battaient pour des causes différentes. Nous sommes là pour faire passer le tennis à un niveau supérieur, attirer l’attention sur notre sport, contribuer à son développement et nous amuser. Les femmes ont déjà prouvé qu’elles méritent l’égalité. Je veux montrer que nous sommes capables de livrer un grand combat face à un homme »
