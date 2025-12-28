AccueilExhibitionSabalenka ne pense pas à l'héritage de Billie Jean King : "A...
Sabalenka ne pense pas à l'hé­ri­tage de Billie Jean King : « A l'époque, c'était une toute autre histoire. Elles se battaient pour des causes différentes »

Plus le temps passe, plus on sent qu’Aryna endosse avec brio le rôle de leader du tennis féminin dans tous les sens du terme, c’est à dire sur et en dehors du court. Concernant cette confron­ta­tion face à Kyrgios, ce qui l’im­porte vrai­ment c’est de parvenir à faire la promo­tion de son sport.

« Je pense qu’à l’époque, c’était une toute autre histoire. Elles se battaient pour des causes diffé­rentes. Nous sommes là pour faire passer le tennis à un niveau supé­rieur, attirer l’at­ten­tion sur notre sport, contri­buer à son déve­lop­pe­ment et nous amuser. Les femmes ont déjà prouvé qu’elles méritent l’éga­lité. Je veux montrer que nous sommes capables de livrer un grand combat face à un homme »

Publié le dimanche 28 décembre 2025 à 10:45

