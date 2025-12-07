Présente à Atlanta pour une exhi­bi­tion où elle a affronté Osaka, Aryna Sabalenka a été forcé­ment inter­rogée sur son prochain défi à Dubaï face Nick Kyrgios.

La situa­tion était plutôt origi­nale puisque à l’issue de son match, la program­ma­tion avait proposé le duel entre Ben Shelton et…Nick Kyrgios.

Cristopher Eubanks qui offi­ciait en tant que « jour­na­liste » sur le court a donc saisi cette occa­sion en or.

Aryna Sabalenka on upco­ming Battle of the Sexes exhi­bi­tion 🎤



“I know I’m going to win that one!” pic.twitter.com/VLZGaE9G3y — Tennis Channel (@TennisChannel) December 7, 2025

Est‐ce que tu vas rester pour regarder ce que va faire Nick sur le court ?

« Franchement je ne pense pas que cela soit utile, je sais que je vais gagner »