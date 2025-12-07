Présente à Atlanta pour une exhibition où elle a affronté Osaka, Aryna Sabalenka a été forcément interrogée sur son prochain défi à Dubaï face Nick Kyrgios.
La situation était plutôt originale puisque à l’issue de son match, la programmation avait proposé le duel entre Ben Shelton et…Nick Kyrgios.
Cristopher Eubanks qui officiait en tant que « journaliste » sur le court a donc saisi cette occasion en or.
Aryna Sabalenka on upcoming Battle of the Sexes exhibition 🎤— Tennis Channel (@TennisChannel) December 7, 2025
“I know I’m going to win that one!” pic.twitter.com/VLZGaE9G3y
Est‐ce que tu vas rester pour regarder ce que va faire Nick sur le court ?
« Franchement je ne pense pas que cela soit utile, je sais que je vais gagner »
Publié le dimanche 7 décembre 2025 à 12:22