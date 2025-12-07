AccueilExhibitionSabalenka se paye Kyrgios, Aryna a vraiment du courage !
Sabalenka se paye Kyrgios, Aryna a vrai­ment du courage !

Jean Muller
Jean Muller

Présente à Atlanta pour une exhi­bi­tion où elle a affronté Osaka, Aryna Sabalenka a été forcé­ment inter­rogée sur son prochain défi à Dubaï face Nick Kyrgios. 

La situa­tion était plutôt origi­nale puisque à l’issue de son match, la program­ma­tion avait proposé le duel entre Ben Shelton et…Nick Kyrgios.

Cristopher Eubanks qui offi­ciait en tant que « jour­na­liste » sur le court a donc saisi cette occa­sion en or. 

Est‐ce que tu vas rester pour regarder ce que va faire Nick sur le court ?
« Franchement je ne pense pas que cela soit utile, je sais que je vais gagner »

Publié le dimanche 7 décembre 2025 à 12:22

