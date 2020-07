Ce week-end, Montreux prêtera son cadre au Elle Spirit Open, un tournoi d’exhibition où s’affronteront trois joueuses de tennis internationales et 5 joueuses locales. Parmi les têtes d’affiche, on retrouve Elina Svitolina, l’actuelle numéro 5 mondiale, mais aussi Donna Vekic et Iga Swiatek. Vendredi et samedi, des matchs de poules seront organisés, avant d’entrer dans la phase à élimination directe le dimanche.