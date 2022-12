Lundi, Iga Swiatek a battu Caroline Garcia en deux sets (6−3, 6–4) pour leur retour à la compé­ti­tion, à l’oc­ca­sion de la World Tennis League, un tournoi d’ex­hi­bi­tion qui se déroule du 19 au 24 décembre à Dubaï.

Après sa victoire, la numéro 1 mondiale a avoué dans des propos rapportés par Tennis.com ne pas s’être concen­trée du tout sur le score.

« Pour dire la vérité, je ne comp­tais pas les jeux. Je suis assez confiante dans le fait que je peux me concen­trer sur d’autres choses pendant les matchs, changer quelque chose dans ma tactique ou simple­ment mettre en œuvre ce sur quoi j’ai travaillé pendant l’in­ter­saison. Le score n’est pas la chose la plus impor­tante ici. C’est surtout le plaisir et l’ap­pren­tis­sage, donc je suis assez content d’avoir joué un match aussi solide. »