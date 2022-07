Jouer face à son idole et en plus devant son public est un rêve éveillé. Un rêve qui va devenir réalité pour Alejandro Tabilo. En effet, l’es­poir chilien a été désigné pour être l’ad­ver­saire de Nadal lors de l’étape au Chili de sa tournée en Amérique du Sud qui aura lieu au mois d’octobre. Alejandro a été surpris, mais telle­ment heureux.

« C’est juste incroyable. Depuis que je suis petit, j’ai toujours essayé de tout faire comme Rafael Nadal. C’est mon idole et savoir que je vais jouer avec lui au Chili est un rêve, ce sera inou­bliable. Quand les orga­ni­sa­teurs m’ont approché pour la première fois, je n’y ai pas beau­coup pensé. En fait, j’ai mis du temps à réagir et à réaliser. Et puis, il y a une semaine, quand ils m’ont confirmé, je n’y croyais toujours pas. »