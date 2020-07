Après une toute petite période de repos, Dominic Thiem va repartir au « charbon ». Comme d’habitude, l’Autrichien est motivé d’autant qu’il est à l’origine de cet événement qui se joue chez lui à Kitzbühel à partir d’aujourd’hui.

Le troisième joueur mondial s’est exprimé au micro de la télévision autrichien ORF : « C’est la première fois que je suis vraiment impliqué dans l’organisation. J’ai du appeler les joueurs, faire la promotion, c’était vraiment amusant, cela me permet aussi de comprendre le travail des organisateurs quand je suis sur un tournoi. De plus, cela va être émouvant de revenir à Kitzbühel depuis que j’ai remporté le titre l’an dernier. C’est assez fantastique de pouvoir rejouer ici, après la période que l’on a vécu. J’ai déjà fait quelques bonnes séances d’entrainement, il fait beau, je pense vraiment que cela va être un succès et que l’on donnera du bonheur aux fans qui vont venir. »