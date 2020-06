Dominic Thiem est l’une des stars de l’Adria Tour qui a débuté ce samedi à Belgrade. Interrogé par SportKlub, l’Autrichien est d’abord revenu sur son retour progressif sur les courts : « Je n’ai pas fait grand-chose au cours des trois ou quatre premières semaines. Je me suis un peu entraîné, je suis allé à la montagne. Puis j’ai recommencé à jouer au tennis. Je pense que l’Autriche a été le premier pays à accueillir une exhibition où j’ai pu jouer sept matchs. Je suis très heureux d’être de retour sur la scène internationale. La vie revient lentement à la normale. »

Le troisième joueur mondial a ensuite raconté comment il avait accepté la proposition de Novak Djokovic, tout en soulignant l’importance du numéro 1 mondial dans son pays : « Novak m’a appelé il y a environ un mois et nous avons parlé pendant cinq minutes. Chaque fois qu’il organise quelque chose, ça doit être grand et encore plus quand c’est en Serbie. Il est le roi ici et il a gagné ce privilège par ses victoires. Il ne m’a pas fallu longtemps pour prendre une décision et confirmer ma participation. J’ai réfléchi dix minutes peut-être. Je veux voyager à nouveau et rencontrer d’autres joueurs. La décision a été facile à prendre et je suis content d’être en Serbie, à Belgrade. J’aime venir dans un endroit pour la première fois pour découvrir un pays, une ville. Pour l’instant, tout est parfait. »