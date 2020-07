Interrogé par le média autrichien Krone.at, Dominic Thiem a mis fin à la polémique qui l’oppose à Nick Kyrgios. Critiqué par l’Australien pour avoir organisé et pris part à des exhibitions, le numéro 3 mondial a éteint l’incendie : « Je ne veux plus parler de ça. Nick a une opinion et moi, j’en ai une tout à fait différente. Dans quelques semaines, tout le monde aura oublié ce qu’il s’est passé ». Rappelons que Dominic Thiem a atteint la finale de son exhibition Thiem’s 7, battu au forceps par Andrey Rublev (6-2, 5-7, 10-8).