Dominic Thiem n’en finit plus de sillonner le continent pour disputer des exhibitions. L’Autrichien est arrivé à Belgrade où il disputera l’Adria Tour de Novak Djokovic avant de se rendre à Sophia-Antipolis pour l’UTS de Patrick Mouratoglou. En attendant, le numéro 3 mondial se réjouit de l’adversité qui l’attend en Serbie (propos relayés par puntodebreak) : « Il y aura des matchs très durs, mais je pense que je suis prêt à les disputer. J’ai joué sept matchs de préparation qui n’étaient pas officiels, il y aura des adversaires encore plus difficiles, alors nous verrons. Nole m’a très bien reçu. Il m’a dit que je passerai un bon moment en Serbie et à Belgrade. »