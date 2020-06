Dominic Thiem aime matcher. Lors de ce week-end à Belgrade sur l’Adria Tour, il a été servi. C’est d’ailleurs lui qui s’est imposé en finale face à Filip Krajinovic.

Ce succès confirme déjà que l’Autrichien est en forme après avoir été l’un des premiers joueurs du Top 10 à avoir repris. « Ce format rend les duels plus incertains et intenses que d’habitude. Je suis vraiment satisfait du niveau de jeu que j’ai proposé. Je m’entraîne depuis un certain temps, j’ai disputé sept matches en Autriche avant de venir ici. Mais la grande différence c’est quand même de jouer devant les fans. Je voulais bien faire, et ne pas les décevoir. C’était vraiment sympa, j’ai eu des frissons » a expliqué l’Autrichien avant de préciser à qui il versera son prize money :« Je donnerai la moitié à l’hôpital Sainte-Anne de Vienne pour les enfants atteints de cancer et l’autre moitié pour lutter contre la maladie des os de verre. »