En finale de la 2ème étape de l’exhibition de Berlin qui se jouait sur dur dans un hangar de l’aéroport après celle sur gazon, Dominic Thiem a dominé en deux sets l’espoir italien Jannik Sinner (6-4, 6-2).

L’Autrichien a donc terminé sa campagne d’exhibition où il a remporté 4 titres : Autriche, Serbie, Allemagne (2). Il va maintenant marquer un temps de repos pour se préparer pour la reprise du circuit aux Etats-Unis.

Il a confié lors de sa prise de parole sur le court après son succès qu’il voulait revenir sur le tour pour l’US Open, pas avant.

Parmi les « Top Players », c’est bien évidemment Dominic Thiem qui a le plus joué et le plus gagné. Il n’a concédé que trois défaites pendant ces exhibitions pour 28 victoires.

On verra par la suite si cela était la bonne tactique pour être performant sur cette fin de saison 2020.