Parfois jugé timide et peu intéressant en terme de communication, Dominic Thiem n’a pas sa langue dans sa poche depuis la crise de coronavirus qui frappe le monde du tennis. Après avoir participé au très critiqué Adria Tour, l’Autrichien n’a pas tremblé au moment de s’opposer à Nick Kyrgios qui n’a cessé de s’en prendre à l’organisateur Novak Djokovic et aux différents participants de cette tournée adriatique dont le double finaliste de Roland Garros.

« J’espère que nous avons tous appris de ces erreurs et que cela ne se reproduira plus »

Actuellement à Berlin ou il participe à l’exhibition sur gazon Bett1 Aces Berlin, le numéro 3 est revenu sur le « fiasco » de l’Adria Tour et a vivement regretté son attitude et celles de ses collègues : « Nous sommes allés à Belgrade durant le confinement et, soudain, la situation est redevenue normale. Personne n’a enfreint la loi, mais on a perdu contact avec la réalité. Nous avons vu toute l’euphorie des enfants et des fans, on s’est laissés tenter par cela en oubliant de maintenir toutes les règles de distances. C’était une énorme erreur. J’espère que nous avons tous appris de ces erreurs et que cela ne se reproduira plus », a déclaré l’Autrichien en conférence de presse.