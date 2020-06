Alors que le circuit est suspendu jusqu’au 31 juillet et que la prochaine annonce de l’ATP sera le 15 juin, les initiatives se multiplient pour créer différentes exhibitions. Tour d’horizon des événements et des joueurs qui y participeront :

Valence, Espagne, (5 au 7 juin)

Joueurs confirmés : Alex de Minaur, Pablo Andujar, Pablo Carreno Busta, Roberto Bautista-Agut

The Ultimate Tennis Showdown (UTS)

Mouratoglou Tennis Academy, Sophia-Antipolis (13 juin au 11 juillet)

Joueurs confirmés : Stefanos Tsitsipas, Matteo Berrettini, David Goffin, Richard Gasquet, Benoit Paire, Lucas Pouille, Alexei Popyrin, Dustin Brown et Félix Auger-Aliassime

Credit One Bank International

Charleston, USA (23 au 28 juin)

Joueuses confirmées : Bianca Andreescu, Sofia Kenin, Monica Puig, Victoria Azarenka, Sloane Stephens, Madison Keys, Amanda Anisimova, Eugenie Bouchard

Schroders Battle of the Brits

Roehampton, Grande-Bretagne (23 au 28 juin)

Joueurs confirmés : Andy et Jamie Murray, Dan Evans, Kyle Edmund, Cameron Norrie, Jay Clarke, Liam Broady, James Ward

Adria Tour

Belgrade, Serbie (13/14 juin)

Zadar, Croatie (20/21 juin)

Montenegro (27/28 juin)

Banja Luka, Bosnie-Herzégovine (3/4 juillet)

Sarajevo, Bosnie-Herzégovine (5 juillet, match exhibition Djokovic – Dzumhur)

Joueurs confirmés : Novak Djokovic, Dominic Thiem, Alexander Zverev, Marin Cilic, Borna Coric, Grigor Dimitrov

The British Tour

Roehampton, Grande-Bretagne (à partir du 4 juillet)

Joueurs/ses confirmé(e)s : Andy Murray et Johanna Konta devraient être de la partie, la liste complète n’est pas encore confirmée.

Bett1 Aces

Berlin, Allemagne (13 au 16 juillet)

Joueurs/ses confirmé(e)s : Elina Svitolina, Kiki Bertens, Andrea Petkovic, Julia Goerges, Nick Kyrgios, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Dominic Thiem.

Moscow Calling Tennis Premier League

Moscou, Russie (dates à définir)

Liste à confirmer

Thiem’s Seven

Kitzbühel, Autriche (7 au 11 juillet)

Joueurs confirmés : Grigor Dimitrov, Dominic Thiem, Gaël Monfils