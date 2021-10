Stefanos Tsitsipas a choisi le camp des réfor­ma­teurs. Il a parti­cipé à un tournoi d’ex­hi­bi­tion à Vienne, remporté par Carlos Alcaraz, en prélude de l’ATP 500. Le prin­cipe ? Des matchs au meilleur de trois tie‐breaks, d’une durée de 10 à 25 minutes. Dans une inter­view accordée à Red Bull, l’or­ga­ni­sa­teur de l’évé­ne­ment, le Grec a appuyé sur la néces­sité de réin­venter le tennis.

« C’est un nouveau format, un format plus rapide, beau­coup plus exci­tant pour les fans plus jeunes. Il y a de l’énergie, de la musique, beau­coup de dyna­misme. C’est une bouffée d’air frais pour le tennis. Cela va révo­lu­tionner le tennis, je dirais, l’amener dans une autre dimen­sion. Je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit de mal à faire ça. Dans le monde d’au­jourd’hui, tout va très vite, il y a beau­coup de distrac­tions, tout a tendance à être plus rapide. Et l’idée est venue de là, pour rendre le tennis beau­coup plus exci­tant, avec plus d’énergie et plus d’in­ten­sité sur chaque point », a estimé le numéro 3 mondial.

Un discours en adéqua­tion avec celui de Patrick Mouratoglou, dont il est très proche.