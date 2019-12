Il y a exhibition et exhibition. Ce vendredi à Abu Dabi, les deux champions n’étaient pas en mode relax, bien au contraire, et l’on a assisté à un vrai match de tennis avec des hauts et des bas, plutôt logique à ce moment de la pré-saison.

Si le Grec a mal commencé, assez facilement dominé (6-3), il a par la suite constamment mis une vraie pression sur Novak Djokovic. Mieux, il creusa l’écart 5 jeux à 1 avant de connaitre un vrai passage à vide.

En revenant au score, on se dit que le Serbe avait fait le plus dur mais Stefanos réagissait dans le tie-break. Dans l’ultime manche, le Grec breakait rapidement et pouvait conclure à 5 à 4 après plus de 2H11 de jeu (3-6, 7-6, 6-4).

Ce duel était une vraie répétition avant une saison 2020 qui s’annonce déjà électrique entre les « Next Gen » et le Big 3.