Les initiatives pour mettre en place des exhibitions se multiplient en Europe et dans le monde. Un événement va être organisé à Berlin du 13 au 19 juillet au Steffi Graf Stadium (sur gazon et du 13 au 15 juillet) et au Hangar of Tempelhof Airport (dur, 17 au 19 juillet). L’exhibition réunira des joueurs de premier plan puisque Dominic Thiem, Alexander Zverev et Nick Kyrgios ont confirmé leur présence. Chez les femmes, Elina Svitolina et Andrea Petkovic participeront à l’événement. Au total, six joueurs et six joueuses seront présents. Le prize money est de 200 000 euros et le tournoi aura lieu à huis clos.

bett1ACES events in Berlin (without audience) :

1. Steffi Graf Stadium, grass, 13-15 July

2. Hangar of Tempelhof Airport, hardcourt, 17-19 July

6 men, 6 women, prize money 200,000 euro

Field incl. A.Zverev, Thiem, Kyrgios, Sinner, Svitolina, Bertens, Goerges, Petkovic, others TBA — Michal Samulski (@MichalSamulski) May 29, 2020