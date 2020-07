À seulement 13 ans, Brenda Fruhvirtova a battu jeudi dans un tournoi d’exhibition en République Tchèque la 54e joueuse mondiale : Katerina Siniakova (7-6, 6-1). La joueuse tchèque, représentée par IMG, est une grande promesse et constitue probablement l’avenir du tennis féminin. Elle a déjà été titrée aux Petits As 2020. Sa soeur, Linda, est également une joueuse très prometteuse qui a gagné les Petits As en 2019. Après les soeurs Pliskova ou Williams, on aura peut-être droit aux soeurs Fruhvirtova…