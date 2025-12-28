Après sa victoire lors de la bataille des sexes contre Aryna Sabalenka (6−3, 6–3), Nick Kyrgios n’a pas manqué de rendre hommage à son adver­saire du soir, en inter­view sur le court.

Nick : “It was a really tough match. She’s a hell of a compe­titor and such a great cham­pion. She’s a multiple grand slam cham­pion. I didn’t really know what to expect. As I said before this event, whatever role I was to… pic.twitter.com/URGDaakRJ7 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) December 28, 2025

« Tout peut arriver quand le public est derrière elle. J’étais nerveux. Tout le monde n’a parlé que de ça pendant les six derniers mois. Il y a deux ans, j’étais mise à l’écart. Je ne pouvais pas utiliser ma main droite. Revenir ici et affronter une joueuse aussi talen­tueuse qu’Aryna est vrai­ment très émou­vant. Quand je l’ai vue se déplacer d’un côté à l’autre et frapper certains coups, j’ai pensé que l’écart avec certains des meilleurs joueurs mascu­lins se rédui­sait… J’étais vrai­ment… Je ne suis pas surpris. Nous nous sommes entraî­nées plusieurs fois. Elle était là. Ça aurait pu aller dans les deux sens. Je ne plai­sante pas ».