Après sa victoire lors de la bataille des sexes contre Aryna Sabalenka (6−3, 6–3), Nick Kyrgios n’a pas manqué de rendre hommage à son adversaire du soir, en interview sur le court.
Nick : “It was a really tough match. She’s a hell of a competitor and such a great champion. She’s a multiple grand slam champion. I didn’t really know what to expect. As I said before this event, whatever role I was to… pic.twitter.com/URGDaakRJ7
« Tout peut arriver quand le public est derrière elle. J’étais nerveux. Tout le monde n’a parlé que de ça pendant les six derniers mois. Il y a deux ans, j’étais mise à l’écart. Je ne pouvais pas utiliser ma main droite. Revenir ici et affronter une joueuse aussi talentueuse qu’Aryna est vraiment très émouvant. Quand je l’ai vue se déplacer d’un côté à l’autre et frapper certains coups, j’ai pensé que l’écart avec certains des meilleurs joueurs masculins se réduisait… J’étais vraiment… Je ne suis pas surpris. Nous nous sommes entraînées plusieurs fois. Elle était là. Ça aurait pu aller dans les deux sens. Je ne plaisante pas ».
