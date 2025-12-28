AccueilExhibitionVainqueur de Sabalenka, Kyrgios est impressionné : "J'ai pensé que l'écart avec...
Vainqueur de Sabalenka, Kyrgios est impres­sionné : « J’ai pensé que l’écart avec certains des meilleurs joueurs mascu­lins était en train de se réduire. Ça aurait pu aller dans les deux sens. Je ne plai­sante pas. »

Jean Muller
Par Jean Muller

Après sa victoire lors de la bataille des sexes contre Aryna Sabalenka (6−3, 6–3), Nick Kyrgios n’a pas manqué de rendre hommage à son adver­saire du soir, en inter­view sur le court.

« Tout peut arriver quand le public est derrière elle. J’étais nerveux. Tout le monde n’a parlé que de ça pendant les six derniers mois. Il y a deux ans, j’étais mise à l’écart. Je ne pouvais pas utiliser ma main droite. Revenir ici et affronter une joueuse aussi talen­tueuse qu’Aryna est vrai­ment très émou­vant. Quand je l’ai vue se déplacer d’un côté à l’autre et frapper certains coups, j’ai pensé que l’écart avec certains des meilleurs joueurs mascu­lins se rédui­sait… J’étais vrai­ment… Je ne suis pas surpris. Nous nous sommes entraî­nées plusieurs fois. Elle était là. Ça aurait pu aller dans les deux sens. Je ne plai­sante pas ».

Publié le dimanche 28 décembre 2025 à 19:14

