Le coach slovaque de Novak Djokovic s’exprime rarement dans les médias car ce n’est pas vraiment son « truc » de se mettre en avant.

Du coup, quand il dit quelques mots, cela doit être pris très au sérieux. Interrogé par nos confrères toujours aussi efficaces de Sportklub, Maria Vajda a décidé de sonner la fin de la polémique autour de son poulain : « Tous les participants sont venus parce que les mesures du gouvernement étaient assouplies, ils ont tous respecté ces mesures, il est donc faux de pointer du doigt (les organisateurs) car ils ont définitivement respecté les instructions du gouvernement ».

Une fois, cette précision faite, Marian en a profité pour revenir à l’essentiel concernant le numéro 1 mondial : « Le plus important maintenant est de rester calme et je souhaite à Noleta, Jelena et tous les participants un prompt rétablissement. J’ai envoyé beaucoup de soutien et d’énergie positive à Nole et à sa famille « .