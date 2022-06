Assez large­ment battu par Rafael Nadal mercredi sur l’exhibition de Hurlingham, Stanislas Wawrinka, béné­fi­ciaire d’une wild‐card pour Wimbledon, a jaugé l’état de forme du Majorquin en le plaçant natu­rel­le­ment dans les favoris pour le Grand Chelem londo­nien, dont le tirage au sort a lieu ce vendredi.

« Je ne sais pas comment il se sent mais il ressemble à un Rafa normal. Il a dit qu’il se allait mieux et s’il joue, cela veut dire qu’il est prêt à donner le meilleur de lui‐même et à gagner. Je pense que Rafa, chaque fois qu’il parti­cipe à un tournoi du Grand Chelem, sera l’un des favoris, sinon le favori. Il a gagné les deux premiers tour­nois du Grand Chelem de l’année sans jouer trop de matchs avant ces tour­nois, il a donc beau­coup de confiance et il fait bien sûr partie des favoris. »