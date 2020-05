Invité du dimanche soir sur RTS Sport, Stan Wawrinka a fait un point sur sa situation, notamment sur le fait de jouer ou non très prochainement : « J’ai eu beaucoup de demandes pour jouer notamment en Suisse, à l’étranger, mais aussi en Serbie avec l’initiative de Novak qui fait son tour. Pour l’instant, je n’ai pas repris complètement le tennis. Je n’ai tapé que deux fois et je me maintiens juste physiquement. A partir de juin, je vais reprendre avec plus d’intensité. Ma vision c’est que tant que je ne suis pas en forme pour pouvoir faire des matches, je n’ai pas envie de jouer, de prendre des risques comme celui de me blesser. »

🎾 "Si on a la possibilité de jouer des tournois, même sans public, c'est déjà un signe positif". @stanwawrinka, qui n'envisage pas de disputer des exhibitions dans l'immédiat, était l'invité de Sport Dimanche #RTSsport pic.twitter.com/UlU9KY6LCI — RTS Sport (@RTSsport) May 24, 2020