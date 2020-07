Le père de Dominic Thiem qui est aussi devenu un organisateur d’évènement puisqu’il a monté avec son fils l’exhibition Thiem’s 7 qui débutera le week-end prochain s’est exprimé au sujet de Novak Djokovic. S’il rejoint les avis déjà émis sur cette affaire, il a pourtant un discours très tranché sur les conséquences d’une contamination au Covid-19 : « Bien sur je n’approuve pas ce qui s’est passé sur le circuit d’Adria, mais condamner Djokovic et dire qu’il a tout raté c’est trop facile selon moi. Evidemment danser dans une discothèque n’était pas un choix judicieux mais Novak n’a rien fait de mal. Enfin pour dire la vérité, je préfère qu’il y ait quelques cas de plus de coronavirus et pouvoir lever des milliers d’euros pour une clinique de cancérologie infantile ». Voila une sortie qui risque de faire un peu de buzz d’autant que son fils a décidé de faire un don de sa prime reçue sur l’Adria Tour.