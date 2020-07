La joueur allemand Yannick Hanfmann, classé 143ème à l’ATP, a analysé pour Tennis Magazin allemand l’attitude de son compatriote Alexandre Zverev. Sans accablé son collègue, il pointe cependant l’idée que Sascha par son attitude a fait du mal à toute la profession : « C’est certain que Sascha n’est pas actuellement le chouchou des médias en général, mais là, cela a pris encore plus de proportions. Quand j’ai vu la vidéo, je me suis dit : oh mon dieu, Alexander, tu ne nous simplifies pas la vie là. J’ai aussi pensé à sa tournée avec Roger Federer où il avait expliqué qu’il avait appris beaucoup de choses. Et je me suis dit, que jamais Roger Federer ou Rafael Nadal n’auraient fait ce genre de choses. »