Edwin Weindorfer, l’organisateur de l’exhibition spectaculaire qui doit avoir lieu à Berlin en deux étapes du 13 au 19 juillet n’est pas content. La star numéro 1 de son plateau Alexander Zverev est dans la tourmente. Edwin Weindorfer ne lui trouve pas d’excuses et envisage même le pire comme il l’a expliqué au Süddeutsche Zeitung : « Sascha a non seulement commis une erreur, mais deux. La première réaction que je peux avoir c’est de dire Sascha, je vois votre comportement comme une rupture de contrat. Cela je ne l’ai pas encore décidé. La deuxième possibilité est que je me dise : Sascha, vous aurez une chance de notre part, mais voici des règles de conduite très claires ».

L’organisateur autrichien menace donc clairement de se passer des services de la star allemande, comme de tout ceux qui iront un peu trop loin : « Nous avons une tolérance zéro. Si un joueur se conduit mal ici et pense qu’il peut faire la fête cette semaine, nous l’éliminerons. »

Revenant sur Zverev, il s’adoucit un peu et l’appâte même avec une idée plutôt maligne : « Sacha pourrait s’excuser lors de cet évènement ce serait une belle occasion pour clarifier les choses »

Depuis le début de cette crise autour de Zverev, l’Allemand n’a pas réagi, c’est le calme plat ou le silence parfait.