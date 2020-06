Novak Djokovic a du avoir quelques sueurs froides quand Alexander Zverev qui était mené 0-4, 0-2 0-30 par un Krajinovic bondissant, présentait un bilan de dix doubles faute. Ce qui pèse très lourd quand on a raccourci les sets.

Un score d’autant plus étonnant que durant tout le confinement, l’Allemand qui était en Floride s’était presque entrainé normalement. Ce retour à la compétition a donc été plus que difficile, et il a fallu qu’il se reprenne pour arracher la victoire 2 sets à 1. « Je dois avouer que je ne m’attendais pas à ce que ce soit aussi difficile physiquement. Filip a été agressif dès le début, cela m’a mis dans une mauvaise position » notait l’Allemand visiblement super content d’être en Serbie : « Je me sens très bien ici, Nole fait tout pour que ce soit facile, et agréable. Revenir dans une ambiance aussi festive, c’est tellement positif. D’ailleurs, j’ai bien l’impression que tout le monde attend le retour de la compétition avec énormément d’envie. Quand cela va arriver on sera tous prêts à mourir sur le terrain » commentait Alexander au micro de nos confrères de Sportklub.