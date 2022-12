The Hawks (Elena Rybakina, Dominic Thiem, Anastasia Pavlyuchenkova, Alexander Zverev) win the inau­gural World Tennis League in Dubai.



Rybakina beat Swiatek today 6–3, 6–1

Zverev lost to Auger‐Aliassime 6–4, 6–3

Pavs/Thiem won the mixed doubles over Mirza/Rune 6–3, 7–6 pic.twitter.com/GgzHO6dGf0