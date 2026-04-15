Alors que l’entry list de Roland‐Garros a été validée ce lundi matin, il y a forcé­ment des joueurs qui « rêvent » d« une wild card.

Si le contin­gent trico­lore est souvent la norme, par le passé, il y a eu des joueurs étran­gers qui ont eu le droit à ce précieux sésame.

🚨🇫🇷 14 Français dans le grand tableau Roland‐Garros

(Cut à 104)



- 11 joueurs (manque Cazaux…)

Fils

Humbert

Mpetshi Perricard

Müller

Mannarino

Halys

Rinderknech

Moutet

Atmane

Van Assche

Royer



- 3 joueuses (Gracheva, blessée)

3 seule­ment !

Boisson

Jacquemot

Parry pic.twitter.com/Bf7hSpOEBv — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) April 14, 2026

Cette année, on pense forcé­ment à un Stan Wawrinka même s’il a expliqué à Monte‐Carlo que cela n’était pas auto­ma­tique surtout qu’il en avait déjà béné­ficié l’année dernière. Côté trico­lore, celle de Moïse Kouamé est forcé­ment déjà validée.

Si le prize money sera divulgué ce jeudi lors de la présen­ta­tion du tournoi 2026, en 2025, le perdant du premier tour partait avec un chèque de 78.000 dollars brut puis­qu’il y a des « impôts » à payer sur cette somme.

Quoi qu’il en soit cela peut être un belle respi­ra­tion finan­cière pour certains « galé­riens « du circuit.

Ce qui n’est pas le cas de Moïse Kouamé qui aurait reçu une somme aux alen­tours de 500.000 dollars par an quand il a changé récem­ment d’équipementier.