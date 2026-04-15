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Bientôt la grande loterie des wild cards, faites vos jeux, sauf pour Moïse Kouame…

Par
Laurent Trupiano
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Alors que l’entry list de Roland‐Garros a été validée ce lundi matin, il y a forcé­ment des joueurs qui « rêvent » d« une wild card. 

Si le contin­gent trico­lore est souvent la norme, par le passé, il y a eu des joueurs étran­gers qui ont eu le droit à ce précieux sésame. 

Cette année, on pense forcé­ment à un Stan Wawrinka même s’il a expliqué à Monte‐Carlo que cela n’était pas auto­ma­tique surtout qu’il en avait déjà béné­ficié l’année dernière. Côté trico­lore, celle de Moïse Kouamé est forcé­ment déjà validée.

Si le prize money sera divulgué ce jeudi lors de la présen­ta­tion du tournoi 2026, en 2025, le perdant du premier tour partait avec un chèque de 78.000 dollars brut puis­qu’il y a des « impôts » à payer sur cette somme.

Quoi qu’il en soit cela peut être un belle respi­ra­tion finan­cière pour certains « galé­riens « du circuit.

Ce qui n’est pas le cas de Moïse Kouamé qui aurait reçu une somme aux alen­tours de 500.000 dollars par an quand il a changé récem­ment d’équipementier.

Publié le mercredi 15 avril 2026 à 08:45

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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