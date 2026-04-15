Alors que l’entry list de Roland‐Garros a été validée ce lundi matin, il y a forcément des joueurs qui « rêvent » d« une wild card.
Si le contingent tricolore est souvent la norme, par le passé, il y a eu des joueurs étrangers qui ont eu le droit à ce précieux sésame.
🚨🇫🇷 14 Français dans le grand tableau Roland‐Garros— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) April 14, 2026
(Cut à 104)
- 11 joueurs (manque Cazaux…)
Fils
Humbert
Mpetshi Perricard
Müller
Mannarino
Halys
Rinderknech
Moutet
Atmane
Van Assche
Royer
- 3 joueuses (Gracheva, blessée)
3 seulement !
Boisson
Jacquemot
Parry pic.twitter.com/Bf7hSpOEBv
Cette année, on pense forcément à un Stan Wawrinka même s’il a expliqué à Monte‐Carlo que cela n’était pas automatique surtout qu’il en avait déjà bénéficié l’année dernière. Côté tricolore, celle de Moïse Kouamé est forcément déjà validée.
Si le prize money sera divulgué ce jeudi lors de la présentation du tournoi 2026, en 2025, le perdant du premier tour partait avec un chèque de 78.000 dollars brut puisqu’il y a des « impôts » à payer sur cette somme.
Quoi qu’il en soit cela peut être un belle respiration financière pour certains « galériens « du circuit.
Ce qui n’est pas le cas de Moïse Kouamé qui aurait reçu une somme aux alentours de 500.000 dollars par an quand il a changé récemment d’équipementier.
Publié le mercredi 15 avril 2026 à 08:45