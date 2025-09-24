Tous ceux qui suivent le tennis ont connu la période où Alexander expliquait sans cesse qu’il ne jouait eu tennis que pour l’argent. Une période qui semble révolue. Concentré, appliqué, il réalise une saison splendide, une saison qui peut l’amener au Masters de Turin.
A l’issue de son 4ème titre de l’année, le Kazakh a eu un discours assez étonnant.
« Je dis toujours que les victoires ne me font pas m’ehvoler et que les défaites ne me font pas tomber. J’essaie de garder mon équilibre. J’aime ce que je fais. Je suis heureux de pouvoir voyager, participer à des tournois et rester en bonne santé, et les victoires s’enchaînent… C’est merveilleux »
12ème à la Race, Alexander peut viser Turin surtout si les forfaits de Draper, Shelton, voir Djokovic se confirment.
Publié le mercredi 24 septembre 2025 à 10:10