Tous ceux qui suivent le tennis ont connu la période où Alexander expli­quait sans cesse qu’il ne jouait eu tennis que pour l’argent. Une période qui semble révolue. Concentré, appliqué, il réalise une saison splen­dide, une saison qui peut l’amener au Masters de Turin.

A l’issue de son 4ème titre de l’année, le Kazakh a eu un discours assez étonnant.

« Je dis toujours que les victoires ne me font pas m’eh­voler et que les défaites ne me font pas tomber. J’essaie de garder mon équi­libre. J’aime ce que je fais. Je suis heureux de pouvoir voyager, parti­ciper à des tour­nois et rester en bonne santé, et les victoires s’en­chaînent… C’est merveilleux »

12ème à la Race, Alexander peut viser Turin surtout si les forfaits de Draper, Shelton, voir Djokovic se confirment.