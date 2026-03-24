L’organisation du nouveau tournoi de tennis masculin à Lyon a décidé d’ho­norer comme il se doit deux légendes de notre sport, pour le plus grand bonheur des fans.

Quelques semaines après avoir annoncé la venue de Gaël Monfils, l’ATP 250 lyon­nais, désor­mais appelé Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes et qui se tiendra du 19 au 25 octobre 2026 à la LDLC Arena de Décines, a frappé un nouveau grand coup avec la présence de Stan Wawrinka, triple vain­queur en Grand‐Chelem et qui prendra sa retraite, comme Gaël, à l’issue de cette saison.

Un choix judi­cieux de la part de Jo‐Wilfried Tsonga et Thierry Ascione, aux commandes de ce nouvel évène­ment sportif lyon­nais, qui ne manque­ront pas de tout mettre en oeuvre pour célé­brer une dernière fois deux figures emblé­ma­tiques de la petite balle jaune.