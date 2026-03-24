L’organisation du nouveau tournoi de tennis masculin à Lyon a décidé d’honorer comme il se doit deux légendes de notre sport, pour le plus grand bonheur des fans.
Quelques semaines après avoir annoncé la venue de Gaël Monfils, l’ATP 250 lyonnais, désormais appelé Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes et qui se tiendra du 19 au 25 octobre 2026 à la LDLC Arena de Décines, a frappé un nouveau grand coup avec la présence de Stan Wawrinka, triple vainqueur en Grand‐Chelem et qui prendra sa retraite, comme Gaël, à l’issue de cette saison.
Un choix judicieux de la part de Jo‐Wilfried Tsonga et Thierry Ascione, aux commandes de ce nouvel évènement sportif lyonnais, qui ne manqueront pas de tout mettre en oeuvre pour célébrer une dernière fois deux figures emblématiques de la petite balle jaune.
Publié le mardi 24 mars 2026 à 14:14