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Comme Gaël Monfils, Stan Wawrinka jouera une dernière fois à Lyon

Par
Thomas S
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L’organisation du nouveau tournoi de tennis masculin à Lyon a décidé d’ho­norer comme il se doit deux légendes de notre sport, pour le plus grand bonheur des fans. 

Quelques semaines après avoir annoncé la venue de Gaël Monfils, l’ATP 250 lyon­nais, désor­mais appelé Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes et qui se tiendra du 19 au 25 octobre 2026 à la LDLC Arena de Décines, a frappé un nouveau grand coup avec la présence de Stan Wawrinka, triple vain­queur en Grand‐Chelem et qui prendra sa retraite, comme Gaël, à l’issue de cette saison. 

Un choix judi­cieux de la part de Jo‐Wilfried Tsonga et Thierry Ascione, aux commandes de ce nouvel évène­ment sportif lyon­nais, qui ne manque­ront pas de tout mettre en oeuvre pour célé­brer une dernière fois deux figures emblé­ma­tiques de la petite balle jaune. 

Publié le mardi 24 mars 2026 à 14:14

A propos de l’auteur

Thomas S

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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