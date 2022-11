Alors que Novak Djokovic a récem­ment été auto­risé par le gouver­ne­ment à voyager sur le terri­toire austra­lien dans le but de parti­ciper à l’Open d’Australie (du 16 au 29 janvier 2023), le Serbe devrait, d’après plusieurs médias serbes, démarrer son année avec l’ATP 250 d’Adélaide, prévu du 2 au 8 janvier.

Nole ne sera pas seul à commencer sa saison à Adélaide puisque Andy Murray a confirmé, via un commu­niqué, sa participation.

« Jouer à l’International d’Adélaïde pour la première fois est quelque chose que j’at­tends avec impa­tience. Le public austra­lien adore le tennis et il m’a toujours beau­coup soutenu. J’ai travaillé dur pendant la saison morte et l’International d’Adélaïde sera une excel­lente prépa­ra­tion pour l’Open d’Australie. J’ai hâte de voir ce qu’Adélaïde et 2023 appor­te­ront », a déclaré le Britannique.

À noter que Jannik Sinner sera égale­ment de la partie.