Immense favo­rite à sa propre succes­sion, Iga Swiatek respecte son statut, en ne faisant pas de senti­ments contre Coco Gauff en demi‐finale. Entreprenante dans les échanges, l’Américaine n’a rien pu faire contre la tenante du titre, et se voit indi­quer la sortie, après deux sets (6−2, 6–4) et 1h37 de jeu.

Dès l’en­tame du match, Coco Gauff montre ses atten­tions dans le jeu. Agressive et puis­sante dans ses coups droits, la numéro trois mondiale essaye de s’ou­vrir le court dans la plupart des échanges. Un schéma de jeu repro­duit dans la tota­lité du premier set, sans succès.

Si elle parvient à ses fins de nombreuses fois, le manque de préci­sion de l’Américaine lui coûte la manche. À plusieurs reprises, ses revers et coups droits finissent leur course en dehors du court. Sans affi­cher toute l’étendue de son tennis, Swiatek en profite, et break deux fois sa rivale (6−2).

Plus patiente dans les échanges, et coupable de moins de fautes directes dans le second set, Gauff apporte un peu plus de résis­tance à la numéro un mondiale. Elle profite même de trois fautes directes de Swiatek dans le quatrième jeu, pour breaker (1−3).

La réac­tion de la cham­pionne en titre ne se fait pas entendre, elle débreak sur le jeu suivant. C’est ce moment que la quadruple cham­pionne du Grand Chelem choisit pour déployer le rouleau compres­seur. Elle s’ad­juge les trois jeux suivants. La lauréate de l’US Open 2023 retarde l’issue de la rencontre, et repousse deux balles de match sur son service, pour forcer Swiatek à servir. Elle ne tremble pas et conclut l’af­faire sur sa mise en jeu (6−4). La numéro un mondiale s’offre une troi­sième finale consé­cu­tive sur la terre battue parisienne.

Ce samedi, la Polonaise tentera d’ajouter une quatrième Coupe Suzanne‐Lenglen dans son armoire à trophées, contre Mirra Andreeva ou Jasmine Paolini.