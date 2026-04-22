S’il a regretté pour le tournoi les forfaits de Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, Jannik Sinner a expliqué dans des propos relayés par Ubitennis, à Madrid, pourquoi l’absence de son rival espagnol ne changeait pas vraiment la donne pour lui… Du moins jusqu’en finale.
« C’est vraiment dur pour le tournoi, car Carlos n’a pas joué l’année dernière non plus. Deux fois de suite, c’est difficile. Et Novak n’est pas là non plus, c’est difficile à avaler pour le tournoi. C’est toujours différent quand Carlos et Novak ne sont pas dans le tableau. Je dirais que c’est vraiment unique, car nous avons partagé beaucoup de tournois depuis l’année dernière. Mais je le répète, dans mon esprit, je sais que si je veux affronter Carlos, ce n’est qu’en finale. Et le chemin vers la finale est toujours très long, puis en finale, tout peut arriver. Mais en même temps, je pense et j’avance jour après jour. J’ai des défis difficiles devant moi, à commencer par le premier contre un qualifié qui a déjà disputé quelques matchs ici, ce qui est une bonne chose. Ensuite, on verra, je suis heureux d’être ici et j’essaie de comprendre comment jouer sur la surface de Madrid ».
Publié le mercredi 22 avril 2026 à 13:25